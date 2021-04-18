علام: مقام النبى مقام كبير يحتاج منا أن نقف إعزازًا وتوقيرًا وتبجيلا

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم: "إن مقام النبى مقام كبير يحتاج منا أن نقف إعزازًا وتوقيرًا وتبجيلًا له صلى الله عليه وآله وسلم"، وقد كتب بعض العلماء سيرة النبى صلى الله عليه وآله وسلم فيما يزيد عن 16 مجلدًا، وأوجزها القاضى عياض المالكى رحمه الله فى كتابه "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"، وفيما قاله القاضى عياض شفاء للصدور، حيث أثبت فى الكتاب أجمل الصفات للنبى صلى الله عليه وآله وسلم، وقال إنه بلغ الكمال فى كل صفة بشرية، وضرب لذلك أمثلة كثيرة".





وأضاف مفتى الجمهورية فى تصريحات اليوم : أن النبى -صلى الله عليه وآله وسلم- فى رمضان كان جوادًا يفيض بالكرم كأنه الريح المرسلة، ينفق نفقةَ مَن لا يخشى الفقر، وكان يفطر الصائم، ويرغب فى بذلك بقوله: ((من فطَّر صائمًا كان له من الأجر مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيئًا)).

وأوضح مفتى الجمهورية أن من طرق التكافل الاجتماعى فى رمضان زكاةَ الفطر، التى فرضها الله على كل من مَلَكَ قُوتَ يومه وليلته، حتى يُعَوِّدَنا على التكافل والنظر إلى مَنْ هم حولنا من المحتاجين فَنَسُدُّ حاجتهم قبل العيد، فزكاة الفطر عبادة من العبادات، وقربة من القربات العظيمات، لارتباطها بالصوم الذى أضافه الله إلى نفسه إضافةَ تشريفٍ وتعظيمٍ: ((إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به)).

ولفت مفتى الجمهورية النظر إلى أن الله -سبحانه وتعالى- شرع زكاة الفطر على كل مسلم ذكرًا كان أو أنثى، حرًّا كان أو عبدًا، وسواء كان من أهل المدن أو القرى، أو البوادى، وقد فُرضت على كلِّ مَن يجد قوتَ يومِه حتى ولو كان فقيرًا، فقد جعلها الله تطهيرًا للنفس من أدرانها من الشُّح وغيره من الأخلاق الرديئة، وتطهيرًا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلًا للأجر وتنميةً للعمل الصالح، ومواساةً للمحتاجين والمساكين، وإغناءً لهم من ذل الحاجة والسؤال يوم العيد، كما أن فيها إظهارَ شكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وما يسر من قيامه، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة، فضلًا عن إشاعة المحبة والمودة بين فئات المجتمع المسلم.

وأردف مفتى الجمهورية: وكذلك يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول يوم فى رمضان، وكذا تعجيل زكاة المال ولو لمدة عامين مقبليْن، فضلًا عن توجيه النفقات والمبالغ المالية التى رصدت للولائم الاجتماعية وموائد الرحمن إلى مواساة الفقراء وأصحاب الحاجات ومساعدة المرضى ووجوه البر المتنوعة، بل ذلك أولى فى ظل الأزمة الراهنة، تعرضًا لنفحات الله تعالى المبثوثة فى مواسم الخيرات، وفى ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى إحدى خطبه موضحًا سمات هذا الشهر: "مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ، كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً، كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ" "صحيح ابن خزيمة".

وأضاف مفتى الجمهورية: والذى نختاره للفتوى فى هذا العصر، ونراه أوفقَ لمقاصد الشرع، وأرفقَ بمصالح الخلق، هو جوازُ إخراجِ زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، كما سبق، وبه العمل والفتوى عندهم فى كل زكاة، وفى الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين، وفى زكاة الفطر يخرج الإنسان عن نفسه وزوجته -وإن كان لها مال- وأولاده ووالديه الفقيرين، والبنت التى لم يدخل بها زوجها، فإن كان ولده غنيًّا لم يجب عليه أن يخرج عنه.

وأوضح مفتى الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأى الإمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأكد مفتى الجمهورية أنه يجب على المسلم الذى يملك قوت يومه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم، لأنها زكاة مفروضة على كل مسلم صغيرًا كان أو كبيرًا رجلًا كان أو امرأة، وقد قدرت دار الإفتاء المصرية حدها الأدنى لهذا العام بمقدار خمسة عشر جنيهًا، والأفضل الزيادة على ذلك للقادرين، والأولى تعجيلها فى ظل الظرف الراهن، كما هو الصحيح عند الشافعية.