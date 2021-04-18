بث مباشر- رفع آثار حادث قطار طوخ

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزير محمود شعراوي وجه برفع حالة الطوارئ فى مستشفيات المحافظة كافة، وكذا تجهيز الأطقم الطبية، فضلًا عن التنسيق مع المحافظات المجاورة لسرعة تأمين الدعم اللازم وتوفير كل الإمكانيات المتاحة.

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