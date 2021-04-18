صور.. الصحة: توافر مخزون كاف من الأدوية وأكياس الدم لعلاج مصابى حادث طوخ

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة اطمأنت على الحالة الصحية للمصابين، والخدمات الطبية المقدمة لهم للتأكد من توافر سبل الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، داعية لهم بالشفاء العاجل.
وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أكدت أن جميع المصابين بالمستشفى يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، حيث تراوحت معظم الإصابات التى استقبلها المستشفى بين كسور، وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.
وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة أكدت وضع جميع إمكانيات مستشفيات وزارة الصحة والسكان بمحافظة القليوبية لرعاية المصابين بمستشفى بنها الجامعي، حيث وجهت الوزيرة الدكتور خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتوفير سبل الدعم الطبى للمستشفى من أدوية ومستلزمات طبية وجراحية، لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين بمستشفى بنها الجامعى.
ولفت "مجاهد" إلى أن الوزيرة أكدت توافر مخزون كاف من الأدوية وأكياس الدم والمستلزمات الطبية والجراحية بالمستشفيات، مشيرًا إلى توافر أكثر من 200 كيس دم، و 2585 كيس بلازما بمستشفيات محافظة القليوبية، بالإضافة إلى توافر 21 ألفًا و817 كيس دم، و99 ألف و704 أكياس بلازما بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 3646 كيس دم كمخزون استراتيجى بمراكز خدمات نقل الدم القومية.
يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت فور وقوع الحادث إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية للمصابين فى حادث تصادم قطار طوخ والتأكد من توافر كافة سبل الرعاية الطبية لهم.
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