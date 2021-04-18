وأضاف الأزهرى، خلال برنامج "رجال حول الرسول" الذى يقدمه أحمد الدرينى على فضائية dmc، مساء الأحد، أن الصحابى الجليل سلمان الفارسى، كان من أكثر الصحابة تفننا فى ابتكار الفنون والمهن والحرف، وفهم إشارات النبوبة وله سيرة حافلة.
وأوضح أن سلمان الفارسى، ظل على سنوات يرحل من العراق إلى الشام ويتنقل بين العلماء والخبراء والكهان، وخاض تجربة فى غاية الثراء فى البحث ويعتبر صاحب تجربة تدرس فى أكاديميات مستقلة.
وأشار إلى أنه جاء إلى أرض العرب بناء على معارف يقينية لديه من أن هذا المكان سيكون فيه نبى آخر الزمان، مؤكدًا أنه جاء من خلفية أمة عريقة وتمتلك أدوات الحضارة وهى بلاد فارس، منوهًا إلى أنه فى غزوة الأحزاب اقترح على النبى صلى الله عليه وسلم عمل الخندق لمنع مرور الكفار واقتحام المدينة، فحفر النبى الخندق بمشورة سلمان الفارسى.
وأكد أن جيوش الكفار عندما رأوا الخندق قالوا: "ما هذه مكيدة العرب"، منوهًا إلى أنها تركت صدى مدى لدى قبائل العرب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. أسامة الأزهرى: سلمان الفارسى صاحب تجربة تدرس فى الأكاديميات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.