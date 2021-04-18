فيديو.. أسامة الأزهرى: سلمان الفارسى صاحب تجربة تدرس فى الأكاديميات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الميراث النبوى لم يكن فقط عبادة بل كان "عبادة وتزكية للنفس وعمران"، مؤكدًا أن أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب، رضى الله عنهما تشربا المعان الثلاث.





وأضاف الأزهرى، خلال برنامج "رجال حول الرسول" الذى يقدمه أحمد الدرينى على فضائية dmc، مساء الأحد، أن الصحابى الجليل سلمان الفارسى، كان من أكثر الصحابة تفننا فى ابتكار الفنون والمهن والحرف، وفهم إشارات النبوبة وله سيرة حافلة.

وأوضح أن سلمان الفارسى، ظل على سنوات يرحل من العراق إلى الشام ويتنقل بين العلماء والخبراء والكهان، وخاض تجربة فى غاية الثراء فى البحث ويعتبر صاحب تجربة تدرس فى أكاديميات مستقلة.

وأشار إلى أنه جاء إلى أرض العرب بناء على معارف يقينية لديه من أن هذا المكان سيكون فيه نبى آخر الزمان، مؤكدًا أنه جاء من خلفية أمة عريقة وتمتلك أدوات الحضارة وهى بلاد فارس، منوهًا إلى أنه فى غزوة الأحزاب اقترح على النبى صلى الله عليه وسلم عمل الخندق لمنع مرور الكفار واقتحام المدينة، فحفر النبى الخندق بمشورة سلمان الفارسى.

وأكد أن جيوش الكفار عندما رأوا الخندق قالوا: "ما هذه مكيدة العرب"، منوهًا إلى أنها تركت صدى مدى لدى قبائل العرب.