خطوات الاستعلام عن سريان محرر مُميكن عبر الإنترنت- موقع مصر الرقمية

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محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام عن سريان محرر مُميكن هي خدمة تمكنك من الاستعلام عن سريان المحررات المُميكنه سواء كانت توكيلات او وثائق او غيرها.. من خلال بوابة مصر الرقمية وانشاء حساب شخصي لكي تستطيع استخدام الخدمة.

خطوات الاستعلام عن سريان محرر مُميكن- المعلومات اللازمة:

>> معلومات المحرر (رقم – حرف – سنة – مكتب التوثيق).

لبدأ الخدمة اتبع الخطوات التالية:

– يُمكنك البدء من خلال الضغط على زر ابدا الخدمة، ثم اكتب الرقم التسلسلي في الخانات المتاحة امامك.

– ثم اختر المكتب الذي يستخرج المحرر.

– الاطلاع على الشروط والاحكام للخدمة بالضغط على كلمة الشروط والاحكام.

– اضغط على مُربع الاختيار بجانبها في حالة الموافقة على الشروط والاحكام.

– ثم الضغط على خيار التالي لاستكمال الخدمة، وسيتم عرض كافة البيانات التي قمت بإدخالها لمراجعتها.

– ثم الضغط على خيار التالي وسيتم عرض ملخص الطلب وهو تكلفة الاستعلام عن سريان محرر مُميكن راجع تفاصيل قيمة المبلغ المطلوب قبل السداد.

– ثم الضغط على سدد.

اختر طريقة من الاختيارات المتاحة أمامك سوي ام بالبطاقة او شبكة شركات التحصيل خالص:

– في حالة الضغط على خيار السداد بالبطاقات مثل الفيزا أوالماستر كارد ادخل بيانات بطاقتك بدقة، قم بإدخال رقم البطاقة الخاص بك المطبوع على الكارت وادخل تاريخ انتهاء البطاقة الشهرية والسنة.

– ثم اكُتب الرقم السري واضغط على سدد الآن او يُمكنك تغيير طريقة السداد واختيار طريقة أخرى في حالة الكبس على شبكة شركات التحصيل “خالص” مثل خدمات أمان- مصاري، الى آخرها، وعمولة التحصيل تظهر عند مايكنة منتدى التحصيل، فقط ادخل البريد الإلكتروني ورقم المحمول الخاص بك، ثم الضغط على خيار التالي.

– سيظهر لك الآن كود السداد و عداد مدة صلاحيهة.

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