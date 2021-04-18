“صور” حادث قطار اليوم.. خروج قطار ركاب القاهرة المنصورة عن القضبان وانقلابه والدفع بـ58 سيارة إسعاف وأعداد المصابين

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر الصور الأولى في حادث قطار اليوم الأحد 18 أبريل 2021، حيث انقلب قطار ركاب القاهرة المنصورة عصلر اليوم عند مدخل مدينة بنها بالقليوبية، ولك بعد خروج عدد من العربات عن القضبان، مما تسبب في وقوع عدد من الإصابات قبيل الإفطار.

حادث قطار اليوم.. خروج قطار ركاب القاهرة المنصورة عن القضبان وانقلابه

وفور وقوع الحادث تم الدفع بعدد من كبير من سيارات الإسعاف لنقل الضحايان إلى المستشفيات المجاورة، كما حضر عدد من قيادات وزارة النقل والمحافظة إلى موقع الحادث وجاري تحديد أسباب وقوع الحادث.

كما أصدرت وزارة الصحة أول بيان رسمي لها حول حادث قطار اليوم وأعداد المصابين، وأكدت الصحة في بيانها أنه تم الدقع بـ58 سيارة إسعاف إلى مكان حادث قطار القاهرة المنصورة في مدينة طوخ بالقليوبية.

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كما أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 97 راكب حتى الآن وتم نقلهم إلى مستشفيات بنها التعليمي، وقليوب التخصصي، وبنها الجامعي، وأكد متحدث الصحة الدكتور خالد مجاهد أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، وتم رفع درجة الإستعداد إلى الحالة القصوى بالمستشفيات.

