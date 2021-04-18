انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض رنين للاجهزة الكهربائية لـ يوم 20 ابريل رمضان 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض رنين للاجهزة الكهربائية أصبحت من العروض التنافسية القوية التي ينتظرها العديد من عملاء “رنين- Raneen” في جمهورية مصر العربية، وعلى هذا فأننا نعرص عروض شركة رنين ليوم 20 ابريل الجاري والمقدمة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتتضمن العروض كافة المنتجات المنزلية والأجهزة الكهربائية والتي تتمحور في سلسلة المنتجات الأساسية لدي جميع المواطنين، خاصةً الشباب المقبلين على الزواج قريباً.

– كما يمكن لعملاء رنين للاستفادة بالعروض المقدمة من رنين من الفروع التابعة للمؤسسة في مصر، أيضاً يمكنك الطلب “عبر الإنترنت” ليصلك المنتج إلي باب المنزل الأمر الذي يُساعد على الحد من إنتشار الظاهرة الوبائية “كورونا” بين المواطنين في مصر.

عروض رنين للاجهزة الكهربائية 2021:

– يُمكنك الطلب ومعرفة عروض رنين اليوم رمضان 2021، عبر الموقع الرسمي لـ Raneen>> إضغط هنا.

– كما يُمكنك الاتصال والتحدث مع أحد موظفين خدمة العملاء التابعة لـ متاجر رنين عبر الخط الساخن: tel 16113.

– والآن يمكنك التعرف على عروض رنين اليوم 20 ابريل رمضان 2021, من خلال متابعة التالي:

عروض البطل من رنين على كافة السلع والاجهزة الكهربائية- عرض الـ99جنيه- عروض الـ 199 جنيه- عروض الـ 999 جنيه- عرض الـ 749 جنيه- عروض الـ 499 جنيه.