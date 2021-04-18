/627607/جمال-الغندور-متفائل-بوجود-حكم-مصري-في-لقاء-القمة-اليوم

أكد جمال الغندور نجم الحكم الدولي، أنه متفائل بوجود حكام مصرين في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وقال جمال الغندور في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى :"الطبيعى أن يكون حكم مصري في كل مباريات الدوري بما فيها القمة ، ومايحدث الليلة كان مفاجأة غير متوقعة كان يجب التمهيد لها أولا".

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وأضاف قائلاً :”متفائل بوجود حكم مصري في القمة..ونبلع أخطاؤه زى الاجنبى يرى جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الأسبق ، أن قرار تعيين حكم مصري لقمة الاهلى والزمالك هو قرار اتحاد الكرة وليس لجنة الحكام

وأستكمل حديثة:"تعيين حكم أجنبى للقمة يمثل ضرر بالغ للتحكيم المصرى، كما أن وجود الفار يسهل مهمة أي حكم".

وواصل رئيس لجنة الحكام الأسبق:"لازم نسألنا نفسنا ليه نتقبل أخطاء الحكام الأجانب ونقولهم تعظيم سلام لأننا نفترض فيها الحياد ولا نفترضه في حكامنا ، لازم نتخلص من هذه السلبية حتى نرى القصة سهلة".

وأكمل جمال الغندور:"متفائل بوجود حكم مصري في القمة الليلة ، وحتى لو حصل أخطاء يجب أن نتقبلها ونشيل من دماغنا أنه حكم مصري".

وعن اختيار محمود البنا لإدارة القمة علق جمال الغندور :"البنا من أفضل الحكام في الساحة الكروية".

وأختتم حديثة قائلاً:”حاولت كثيراً تعيين حكم مصري للقمة وأنا رئيساً للجنة الحكام ، ولكن القرار حالياً قرار اتحاد الكرة وليس لجنة الحكام".

قائمة الزمالك أمام الأهلي

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل

في خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة

في خط الوسط الملعب: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي

في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري

اخر مواجهات الزمالك

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات نادي الزمالك كانت أمام فريق حرس الحدود والتي انتهت بنتيجة 3/1 في كأس مصر الدور الـ32