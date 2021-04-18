/627608/لاعب-الأهلي-السابق-هداف-الزمالك-التاريخي-في-المارد-الأحمر

وشهدت مباريات القمة تألق العديد من النجوم على مدار التاريخ، حيث كانت ومازالت هذه المواجهة لها طابع خاص، نظراً لأهميتها الكبيرة لجماهير الكرة المصرية والعربية والإفريقية.

عبد الكريم صقر يحتل صدارة ترتيب أكثر اللاعبين تسجيلا في الأهلي عبد الكريم صقر وهو كذلك الهداف التاريخي لمباريات القمة، بإجمالي أهداف ١٧ هدفاً، بواقع ١٠ أهداف مع الأهلي في مختلف الالقاب و٧ أهداف بتيشرت الزمالك.

مصطفى كامل طه يحتل مصطفى كامل طه لاعب الفارس الأبيض السابق المركز الثاني في الهدافيين التاريخين للزمالك في مرمى سجل ١٥ هدفا في مباريات القمة، ١٢ هدف بالقميص الأبيض، وثلاثة أهداف بالأحمر.

جمال حمزة ويحل جمال حمزة في المركز الثالث بالقائمة برصيد ٩ أهداف في مرمى المارد الأحمر طوال مشاركاته بالقميص الأبيض في جميع البطولات المحلية والقارية.

هداف الزمالك التاريخي في الأهلي

حسام حسن يعد حسام حسن هداف كبير لقطبي الكرة المصرية سواء مع الأحمر أو مع الأبيض، و أحرز ٩ أهداف على خلال مشاركاته مع المارد الأحمر والزمالك، بإجمالي ٤ أهداف مع الفارس الأبيض و ٥ أهداف مع الأهلي.

علاء الحامولي أحز علاء الحامولي لاعب الزمالك السابق 8 أهداف مع الفارس الأبيض في مرمى النادي الأحمر. وتنطلق صافرة البداية بين الأهلي و الزمالك في إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من الدور الأول في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب القاهرة الدولي وهو نفس ستاد اخر مباراة جمعت القطبين في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في مواجهة اليوم في الدوري

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: محمد شريف

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في مواجهة اليوم في الدوري

حراسة المرمي: جنش

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد

خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أشرف بنشرقي – شيكابالا.

خط الهجوم: مروان حمدي