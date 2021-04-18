وجه الفنان رامز جلال، خلال لعبة البندقية ضربات قاضية نحو الفنانة دينا الشربيني، ضحيته السادسة في برنامجه الجديد رامز عقله طار، لتنسحب “دينا” من تلك اللعبة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حلقة دينا الشربيني في رامز عقله طار، اليوم، حيث كانت الحلقة مليئة بالعديد من الإثارة والتشويق خلال الألعاب التي تدخلها قبل بدء المقلب.

إصابة دينا الشربيني في رامز عقله طار

أصيبت الفنان دينا الشربيني أثناء لعبة البندقية، لتصرخ قائلة : "أنا اتعورت... خلاص مش هلعب تاني"، وتنسحب من اللعبة بالفعل، لتأخذ سارة دورها في المقلب.

كانت قد وقعت دينا الشربيني ضحية لرامز جلال، بعدما استطاع الأخير أن يوقع بعدد من النجوم في الفن والرياضة، حيث كان أول ضحية له الفنان أحمد سعد، ويليه اللاعب رمضان صبحي، ومن ثم حمو بيكا ولوردينا، وبعدها اللاعب محمد مجدي أفشة.

رامز عقله طار

الجدير بالذكر، أن رامز جلال يستضيف عدد كبير من النجوم كعادته منهم الفنانة دينا الشربيني، أحمد سعد، ملك قورة، سمية الخشاب، جميلة عوض، إسلام إبراهيم، نسرين طافش، كريم عفيفي، محمد هنيدي، حمو بيكا، محمود جنش، ريم مصطفى، حمادة هلال، كندة علوش، محمد عبد الرحمن، محمد مجدي قفشة، مروان محسن، أحمد مالك، وغيرهم العديد.