/627610/سوزان-نجم-الدين-ماعملتش-عمليات-تجميل-فى-مؤخرتى-شفايفي-بس

تحدثت النجمة سوزان نجم الدين، فى برنامج شيخ الحارة، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عن أبرز تطورات حياتها الشخصية والعائلية وأيضًا الفنية خلال الفترة الماضية، وطموحاتها المستقبلية.

سوزان نجم الدين تتحدث عن إجراء عمليات تجميل فى جسدها

وواجهها شيخ الحارة بعدد من الأسرار الشخصية المثيرة، منها ما يتعلق بذهابها إلى الإمارت لإجراء عدد من عمليات التجميل، فى مناطق حساسة فى الجسد والوجه.

سوزان نجم الدين تنفى علاقتها بمحمد منير

وقالت الفنانة السورية، سوزان نجم الدين، خلال حديثها فى برنامج شيخ الحارة:” أنا ماعملتش عملية تجميل فى «مؤخرتي»، نافية ما ذكره شيخ الحارة، مشيرة إلى أنها أجرت عملية تجميل فقط فى شفتاها.

وعن علاقتها بالفنان محمد منير، أكد الفنانة السورية، سوزان نجم الدين، إنها تقتصر فقط على علاقة الصداقة، ولا تتجاوز هذا الحد، حيث تردد فى وقت سابق وجود علاقة عاطفية بينهما.

كما أكدت الفنانة السورية، سوزان نجم الدين، أنها اكتشفت قدرتها على الطبخ وذلك عند إجراء الحظر الصحى على المواطنين، حيث أنها وجدت قدرتها على تقديم طعام شهي ومميز.