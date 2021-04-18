تنطلق بعد ساعات قليلة مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك على إستاد القاهررة الدولي بصافرة تحكيم مصرية ، ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من الدوري الممتاز.
يحظي نادى الزمالك بميزات اكثر وحظ أوفر خلال مواجهة غريمه التقليدى الأهلى اليوم ، بسبب الغيابات الكثيرة في صفوف القلعة الحمراء وعلى رأسهم حارس مرمى الفريق محمد الشناوى ، وظهير أيسر الفريق على معلول ، والظهير الأيمن محمد هانى ، وكثير من الغيابات الهامة مثل ياسرإبراهيم ، جونيور أجاى ، حمدى فتحى ، أكرم توفيق .
تشكيل الزمالك أمام الأهلى
وبالتالى يكون الأفضل للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادى الزمالك، الاعتماد على التشكيل الأساسي الذي يلجأ إليه دائما في المباريات الهامة ، وذلك على النحو التالي :
حراسة المرمى: محمود جنش .
خط الدفاع: حازم إمام - محمود الونش - محمود علاء - أحمد فتوح .
خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما
خط الهجوم: محمود شيكابالا - أشرف بن شرقي - سيف الدين الجزيري .
تشكيل الأهلي أمام الزمالك في مواجهة اليوم في الدوري
في ظل الغيابات الكثيرة للنادى الأهلى يلجأ موسيمانى لهذا التشكيل :
حراسة المرمى: علي لطفي
خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام
خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج
خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة
خط الهجوم: محمد شريف
و تذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" والتي ستقوم ببث المباراة لكن بدون استوديو تحليلي، سيتواجد المعلق حاتم بطيشة عبر الصوتية الأولى، والمعلق مؤمن حسن عبر الصوتية الثانية .
اخر مواجهات الأهلي
اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق النصر في الدور الـ32 من كأس مصر والتي تشهد تفوق للأحمر بنتيجة 2/1 .
اخر مواجهات الزمالك
بينما اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق حرس الحدود والتي انتهت بنتيجة 3/1للأبيض في كأس مصر دور الـ32 ، وشهد علي اللقاء العديد من غيابات الزمالك في صفوف الفريق، علي استاد السويس الجديد .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيف يستغل الزمالك غيابات الأهلى ؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.