كيف يستغل الزمالك غيابات الأهلى ؟

تنطلق بعد ساعات قليلة مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك على إستاد القاهررة الدولي بصافرة تحكيم مصرية ، ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من الدوري الممتاز.

يحظي نادى الزمالك بميزات اكثر وحظ أوفر خلال مواجهة غريمه التقليدى الأهلى اليوم ، بسبب الغيابات الكثيرة في صفوف القلعة الحمراء وعلى رأسهم حارس مرمى الفريق محمد الشناوى ، وظهير أيسر الفريق على معلول ، والظهير الأيمن محمد هانى ، وكثير من الغيابات الهامة مثل ياسرإبراهيم ، جونيور أجاى ، حمدى فتحى ، أكرم توفيق .

تشكيل الزمالك أمام الأهلى

وبالتالى يكون الأفضل للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادى الزمالك، الاعتماد على التشكيل الأساسي الذي يلجأ إليه دائما في المباريات الهامة ، وذلك على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمود جنش .

خط الدفاع: حازم إمام - محمود الونش - محمود علاء - أحمد فتوح .

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما

خط الهجوم: محمود شيكابالا - أشرف بن شرقي - سيف الدين الجزيري .

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في مواجهة اليوم في الدوري

في ظل الغيابات الكثيرة للنادى الأهلى يلجأ موسيمانى لهذا التشكيل :

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: محمد شريف

و تذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" والتي ستقوم ببث المباراة لكن بدون استوديو تحليلي، سيتواجد المعلق حاتم بطيشة عبر الصوتية الأولى، والمعلق مؤمن حسن عبر الصوتية الثانية .

اخر مواجهات الأهلي

اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق النصر في الدور الـ32 من كأس مصر والتي تشهد تفوق للأحمر بنتيجة 2/1 .

اخر مواجهات الزمالك

بينما اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق حرس الحدود والتي انتهت بنتيجة 3/1للأبيض في كأس مصر دور الـ32 ، وشهد علي اللقاء العديد من غيابات الزمالك في صفوف الفريق، علي استاد السويس الجديد .