/627612/رامز-جلال-يوجه-رسالة-لـ-دينا-الشربيني-بخصوص-عمرو-دياب

وجه الفنان رامز جلال، رسالة خاصة للفنان دينا الشربيني التي كانت الضحية السادسة لبرنامجه الشهير رامز عقله طار، بخصوص الهضبة عمرو دياب بعد إنفصالهما رسميًا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الرسالة التي وجهها رامز جلال لدينا الشربيني بعدما كشف لها عن هويته، وأنها كانت داخل المقلب الخاص به.

رسالة رامز جلال لدينا الشربيني

كشف رامز جلال عن وجهه لدينا الشربيني، التي سرعان ما أدركت أنها داخل قفص رامز السنوي، لتنهال عليه ضربًا، إلا أنه يحاول تهدئتها، قائلًا: “انتي خاسة كدة لية كلي مافيش حاجة تستاهل”، مشيرًا إلى علاقتها بالهضبة عمرو دياب.

حاولت دينا الشربيني أن تتماسك أثناء وجودها داخل الكبسولة بين السماء والأرض، إلا أنها فور إخبارها بإضطرارها للقفز تعالت صرخاتها، وحاولت الجلوس على مقعدها، ولكن تم دفعها خارج اللعبة.

رامز عقله طار

يستقطب رامز جلال ضيوفه هذا العام في برنامج رامز عقله طار، بدهاء ماكر، حيث استعان بالفنان السعودي حسن عسيري ليأخذ الضيف في حفل افتتاح مدينة ملاهي جديدة وبعدها يشارك في بعض الفقرات من الألعاب المختلفة ليشعر بالأمان قبل بداية المقلب.

الجدير بالذكر، أن رامز جلال يوقع بعدد كبير من النجوم كعادته منهم الفنانة دينا الشربيني، أحمد سعد، ملك قورة، سمية الخشاب، جميلة عوض، إسلام إبراهيم، نسرين طافش، كريم عفيفي، محمد هنيدي، حمو بيكا، محمود جنش، ريم مصطفى، حمادة هلال، كندة علوش، محمد عبد الرحمن، محمد مجدي قفشة، مروان محسن، أحمد مالك، وغيرهم العديد.