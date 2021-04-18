المصريين الأحرار: فيديو استشهاد نبيل حبشى دليلًا على ضعف الجماعات الإرهابية

جدة - نرمين السيد - أدان حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، الحادث الإرهابى فى شمال سيناء والذى أسفر عن استشهاد المواطن المصرى نبيل حبشى على يد الكارهين للحياة من جماعة الشر والإرهاب، فى محاولة يأسة منهم لإثبات الوجود.





وأكد الحزب أن محاولات تلك الجماعات البغيضة تزيد المصريون إصرار وثبات على قلب رجل واحدا والاصطفاف معًا فى مواجهة الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه، فإن الجميع خلف القيادة السياسية فى كل الخطوات اللازمة لتحقيق الأمن القومى وتطهير البلاد الأبية من دنس الإرهاب صاحب رأيه الخسة والوضاعه.

وأوضح حزب المصريين الأحرار، أن الفيديو المتداول لاستشهاد المواطن نبيل وهو أعزل السلاح ومُكبل اليدين ورغم ذلك يضربه الإرهاب فى ظهره يعكس طبيعة الجبناء وخسة تلك التنظيمات.

وأشار إلى أن ظهور فيديو الشهيد نبيل بعد قرابة مائة يوم من اختطافه، فى وقت تشهد الساحة ارتفاع للروح المعنوية والتى جددتها الدراما فى تناولها ثورة يونيو وتبعات ذلك والدور المصرى فى مجابهة الإرهاب ونظام الجماعة الإرهابية ما هو إلا محاولة فاشلة لإضعاف الروح المصرية الأصيلة.

ويجدد حزب المصريين الأحرار رئيسًا وأعضاء مع جموع المواطنين الثقة والعهد للرئيس عبدالفتاح السيسى لمواصلة الجهود ومساندة كل مؤسسات الدولة المصرية لدهر الإرهاب من أرضنا الطيبة، وتحقيق أمنها الكامل واستقرارها ورخاء الشامل، مؤكدين أن جيش مصر وشرطتها ليسوا فقط مرتدين الأميرى هناك مائة مليون جندى وجندية جاهزون للقتال والشهادة فداءً للبلاد.

وأخيرا، ينعى الحزب شهيد أرض الفيروز نبيل حبشى، داعيًا أن يلهم ذويه العزاء، واثقين بأن رجال مصر سوف يردون الصاع الف وحق الدماء لن يذهب هباء.