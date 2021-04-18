الشيخ خالد الجندى فى حوار خاص لـ«كنوز الوطن» مع أيمن عدلى

جدة - نرمين السيد - يستضيف الإعلامى أيمن عدلى، الشيخ خالد الجندى، العالم الفقهى فى حوار خاص لبرنامج "كنوز الوطن" الذى يعرض على موقع أخبار مصر يتحدث عن المجدد فى الإسلام والطرق التى يحاربونه بها، بالإضافة إلى تدريب خريجى الأزهر وتأهيلهم.





ويكشف الشيخ خالد الجندى رحلته بين الزى الأزهرى والملابس المودرن، وطريقته بين فتاوى التشدد ومراجعة آراءه الفكرية، ورؤيته للسلفيين ولماذا يفخر بالمصريين القدماء؟. وأكد الجندى أن الإسلام يرفع من شأن الإسلام، مشيرًا إلى أنه عنيف فى إصلاح الخطأ، مؤكدا أن إذا كان هدف الإنسان الوصول إلى القمة سيصبح فاشلا، فيجب أن يكون مخلصا لله حتى يطيع له ما سواه.

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