جدة - نرمين السيد - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التحقيق فورًا مع المسئولين عن إنتاج مسلسل "الطاووس"، ومسئولى القنوات التى تقوم بعرضه، بعد أن تلقى شكاوى عديدة، حول استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التى أصدرها المجلس، وتؤكد على ضرورة إعلاء القيم وعدم المساس بالأسر المصرية أو الحط من شأنها، أو إظهارها فى صورة تسىء إليها.





وأكد المجلس فى بيان صادر عنه أنه ينحاز إلى حرية الفن، وإطلاق طاقات الإبداع والتفرد والقيم الجمالية، ولا يضع قيودًا من أى نوع على تلك المعانى النبيلة، ولكنه يعمل فى نفس الوقت على تنقية الأجواء ومنع الصور التى تسىء للفن المصرى الأصيل. وأشار المجلس إلى أن احترام المشاهدين من أولويات الأعمال الفنية الهادفة، حفاظًا على الهوية وتماسك الأسر والابتعاد عن أى صورة تشوهها، أو تحض على العنف اللفظى والجسدى، وأن تتبنى الأعمال الدرامية محتوى إيجابى يحترم القيم المتعارف عليها.

وأضاف المجلس أن لجنة رصد الأعمال الدرامية تقوم أولًا بأول بمتابعة ما يتم عرضه من مسلسلات ومراقبة مدى الالتزام بالأكواد الإعلامية، وتتلقى شكاوى المواطنين وكذلك انتقادات النقاد والكتاب والمهتمين بذلك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأعلى للإعلام يجرى تحقيقًا عاجلًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.