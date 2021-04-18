أول تعليق من نجلة الشهيد نبيل حبشى

جدة - نرمين السيد - وكتب مارينا على حسابها الشخصى على موقع فيس بوك: "أبويا مد إيده وبنا بيتك يا رب.. وانت كنت حنين عليه ومديت إيدك لبويا باكليل الشهادة على اسمك يا رب".

ونعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، نبيل حبشي سلامة، الذى اختطفته عناصر إرهابية بشمال سيناء منذ 5 أشهر واستشهد بأيديهم بعدها، وهو ما ظهر من خلال مقطع فيديو نشرته المنصات التابعة لهذه العناصر، اليوم.

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