الإفتاء توضح موقف مرضى الشيخوخة وأصحاب الأمراض من الصيام

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، أن مرضى الشيخوخة وذوو الأمراض المزمنة بحيث يجعلهم ذلك أكثرَ عرضةً لعدوى الوباء، وفى احتياج مستمر للغذاء والدواء، لكل منهم احتماله وظروفُه المرضية التى يقدرها الأطباء المتخصصون، وللتعامل العلاجى معهم طرق حسب حالاتهم، فإن رأى الأطباء احتياجهم للإفطار وتناول الطعام دواءً أو غذاءً لاستقرار ظروفهم الصحية ومنع تفاقم حالاتهم المرضية، فعليهم أن يفطروا، وأن يطعموا عن كل يوم مسكينًا، والواجب عليهم الأخذُ بنصيحة الأطباء، لما يغلب عليهم من ضعف المناعة، ويتأكد الوجوب فى مثل هذه الظروف الوبائية التى يتضاعف فيها الخطر، ويجب على المريض فيها توخى مزيد الحذر.

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