رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى الشهيد نبيل حبشى

جدة - نرمين السيد -

وقال رئيس الإنجيلية: "نواجه جنبًا إلى جنب، مع الدولة المصرية جميعَ التحدياتِ والشرور بكل عزم وإصرار، ونؤكد دائمًا وأبدًا على وحدتنا المصرية الأصيلة".

خالص العزاءِ للأسرة ولجميع المصريين، وندعو اللهَ أن يحمى بلادنا الغالية مصر ويحفظ شعبها العظيم من كل شر.