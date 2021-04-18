الصحة تكشف تفاصيل حالة مصابي قطار طوخ

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث قطار طوخ. وأعرب خلال مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد عن أمنيته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مشيرا إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تفقدت أحوال المصابين في مستشفيات بنها. وأشار إلى أن أكثر من 60 سيارة إسعاف نقلت المصابين، لافتا إلى توافر أكثر من 22 ألف كيس دم و99 ألف كيس بلازما في مستشفيات القليوبية. وأكد أن حالات مصابي حادث قطار طوخ تتراوح ما بين بسيطة ومتوسطة. وأوضح المتحدث باسم الصحة أنه سيتم إعلان الحصر النهائي للضحايا خلال دقائق، متوقعا خروج بعض المصابين الذين يعانوا من الكدمات خلال ساعات.

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