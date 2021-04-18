عبدالباسط حمودة: حمو بيكا فكاهي مش مطرب

قال الفنان عبد الباسط حمودة أنه لا يحب ان يتحدث عن أحد، موضحا ان الغرور هو طريق الهبوط.
وأشار حمودة خلال حواره ببرنامج العرافة المُذاع على قناة القاهرة والناس والذي تقدمة الإعلامية بسمة وهبة، إلى أن الفنان محمود الليثي بمثابة أبنه قائلا" الليثي ابني وانا اللي معلمه، وبيستجبلي، وطارق الشيخ أستفاد مني هو كمان."
وتابع حمودة حديثه عن حمو بيكا "موجة وهيعدي، هو بسيط ودمه خفيف بس مش مغني، اما عمر كمال وشاكوش بيغنوا، ولكن حمو بيكا مش مطرب ، وانا مسميه الفكاهي، والدنيا ماشية معاه".
وأكمل” حمو بيكا اخره يغني على فلاشة، والدنيا ماشيه معاه عشان طيب”.
يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.
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