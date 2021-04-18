/627614/القمة-121--تشكيل-الأهلي-الرسمي-أمام-الزمالك-في-الدوري

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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض مباراة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر في تحقيق الفوز وإقتناص الثلاث نقاط من أجل العودة في صدارة جدول الترتيب.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: محمد شريف

وجاءت غيابات لاعبي الأهلي على النحو التالي: 1- محمد الشناوي 2- جونيور أجاي 3- محمد هاني 4- علي معلول

5- محمود وحيد 6- أكرم توفيق 7- وليد سليمان 8- حمدي فتحي 9- ياسر إبراهيم

تشكيل الزمالك والأهلي في الدوري

ومن المقرر أن يدخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: جنش خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أشرف بنشرقي – شيكابالا. خط الهجوم: مروان حمدي.

تشكيل الأهلي و الزمالك في الدوري

وتنطلق صافرة البداية بين الأهلي و الزمالك في تمام التاسعة و النصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، العاشرة و النصف بتوقيت مكة المكرمة، وتبث شبكة قنوات أون تايم سبورت أحداث اللقاء بين القطبين في لقاء يشهد تواجد 4معلقيين على المجموعة.

موعد مباراة الأهلي و الزمالك و القنوات الناقلة

ويعلق مدحت شلبي و أيمن كاشف على القناة الأولىة لشبكة أون تايم سبورت، بينما يتولى كريم حسن و حاتط بطيشة مهمة التعليق على القناة الثانية للشبكة.

وكان الزمالك قد دخل مباراة الأهلي بقائمة أعلنها باتريس كارتيرون كالتالي: في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل

في خط الدفاع: محمود علاء - حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة

في خط الوسط الملعب: طارق حامد – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي

في خط الهجوم: مروان حمدي - حميد أحداد – سيف الدين الجزيري.