/627615/18-إبريل-لم-يخسر-الزمالك-هل-يكسر-الأهلى-رقم-الفارس-الأبيض-المميز
يستعد الزمالك لمواجهة نظيره التقليدى النادى الأهلي بعد ساعات قليلة في مواجهة من العيار الثقيل على ملعب القاهرة الدولة ضمن مؤجلات الاسبوع الرابع للدورى الممتاز .
دوت الخليج يستعرض مسيرة المارد الأبيض طوال حياته ، و لم يخسرالأبيض قط في أى مباراة له يوم 18 أبريل كالأتى :
18- 4 – 1958
واجه الزمالك النادى الأوليمبي في الدورى المصري الممتاز لعام 1958 وفاز الابيض بنتيجة 1-0 .
18-4 -1988
واجه الزمالك النادى الأوليمبي مجددا عام 1988 ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز وفاز الزمالك بنتيجة 3-0
18-4-2018
واصل الأبيض التألق في هذا اليوم في مواجهة المقاولون العرب سنة 2018 ضمن منافسات الدورى وسيطر التعادل السلبي على المباراة .
18-4-2021
يستعد المارد الأبيض لمواجهة النادى الأهلى في يومه المفضل الذي لم يخسر فيه ابدا ، وينتظر الابيض مواصلة التألق في هذا اليوم .
تشكيل الأهلي أمام الزمالك في مواجهة اليوم في الدوري
حراسة المرمى: علي لطفي
خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام
خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج
خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة
خط الهجوم: محمد شريف
تشكيل الزمالك أمام الأهلي في مواجهة اليوم في الدوري
حراسة المرمي: جنش
خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام
خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد
خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أشرف بنشرقي – شيكابالا.
خط الهجوم: مروان حمدي .
اخر مواجهات الزمالك
والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأبيض كانت أمام فريق حرس الحدود والتي انتهت بنتيجة 3/1 لصالح الفارس الأبيض في الدور الـ32 من كأس مصر، ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الزمالك .
اخر مواجهات الأهلي
بينما اخر مواجهات المارد الأحمر كانت أمام فريق النصر والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الأحمر ، ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 27 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 18 إبريل لم يخسر الزمالك.. هل يكسر الأهلى رقم الفارس الأبيض المميز ؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.