/627615/18-إبريل-لم-يخسر-الزمالك-هل-يكسر-الأهلى-رقم-الفارس-الأبيض-المميز

يستعد الزمالك لمواجهة نظيره التقليدى النادى الأهلي بعد ساعات قليلة في مواجهة من العيار الثقيل على ملعب القاهرة الدولة ضمن مؤجلات الاسبوع الرابع للدورى الممتاز .

دوت الخليج يستعرض مسيرة المارد الأبيض طوال حياته ، و لم يخسرالأبيض قط في أى مباراة له يوم 18 أبريل كالأتى :

18- 4 – 1958

واجه الزمالك النادى الأوليمبي في الدورى المصري الممتاز لعام 1958 وفاز الابيض بنتيجة 1-0 .

18-4 -1988

واجه الزمالك النادى الأوليمبي مجددا عام 1988 ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز وفاز الزمالك بنتيجة 3-0

18-4-2018

واصل الأبيض التألق في هذا اليوم في مواجهة المقاولون العرب سنة 2018 ضمن منافسات الدورى وسيطر التعادل السلبي على المباراة .

18-4-2021

يستعد المارد الأبيض لمواجهة النادى الأهلى في يومه المفضل الذي لم يخسر فيه ابدا ، وينتظر الابيض مواصلة التألق في هذا اليوم .

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في مواجهة اليوم في الدوري

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: محمد شريف

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في مواجهة اليوم في الدوري

حراسة المرمي: جنش

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد

خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أشرف بنشرقي – شيكابالا.

خط الهجوم: مروان حمدي .

اخر مواجهات الزمالك

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأبيض كانت أمام فريق حرس الحدود والتي انتهت بنتيجة 3/1 لصالح الفارس الأبيض في الدور الـ32 من كأس مصر، ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الزمالك .

اخر مواجهات الأهلي

بينما اخر مواجهات المارد الأحمر كانت أمام فريق النصر والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الأحمر ، ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 27 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق