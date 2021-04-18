/627616/التشكيل-الرسمي-لـ-الزمالك-لمواجهة-الأهلي-مروان-حمدي-يقود-الهجوم

يدخل الزمالك مباراة اليوم في محاولة السعي والإنفراد بالصدارة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، أمام غريمة المحلي الأهلي، في لقاء مؤجل بين الفريقين في الدوري، ويشهد علي اللقاء استاد القاهرة الدولي.

وجاء الفرنسي باتريس كالتيرون المدير الفني لنادي الزمالك بتشكيل فريقة الذي سيبدأ به أحداث المباراة أمام الأهلي.

تشكيل الزمالك في المباراة:

في حراسة المرمي: محمود جنش.

في خط الدفاع: محمود علاء – أحمد أبو الفتوح – حازم إمام – محمود الونش.

في خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – شيكابالا.

في خط الهجوم: أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – مروان حمدي.

الهداف التاريخي لمباراة القمة

عبد الكريم صقر يحتل صدارة ترتيب أكثر اللاعبين تسجيلا في الأهلي عبد الكريم صقر وهو كذلك الهداف التاريخي لمباريات القمة، بإجمالي أهداف ١٧ هدفاً، بواقع ١٠ أهداف مع الأهلي في مختلف الالقاب و٧ أهداف بتيشرت الزمالك.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف.

أخر مباريات الزمالك

ألتقي الزمالك في أخر مبارياته في بطولة كأس مصر، امام حرس الحدود في لقاء مؤجل بين الفريقين في البطولة من الدور الثاني والثلاثون من البطولة، والتي انتهت لصالح القلعة البيضاء بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف.

موقف الفريقين في الدوري

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق حيث حقق الفوز في عشره وتعادل في ثلاث وهزم في واحده فقط، سجل من خلالها 23 هدف، في حين تلقت شباكة 6 اهداف في هذا الموسم.

يحتل النادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطه، من أصل 11 مباراة، حيث تعادل في ثلاث مباريات وانتصر في ثمانيه، وإستطاع ان يسجل من خلالها 23 هدف في حين تلقت شباكة 5 أهداف في هذا الموسم