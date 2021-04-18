انفصال نانسي صلاح عن طليق روبي

أعلنت الفنانة نانسي صلاح انفصالها عن المخرج سامح عبد العزيز طليق الفنانة روبي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعدما أعلنت عن خطبتها منذ شهور وجيزة.

دوت الخليج يكشف تفاصيل إنفصال نانسي صلاح عن خطيبها المخرج سامح عبد العزيز، بعدما أكدت الأولى خبر انفصالها.

انفصال نانسي صلاح والمخرج سامح عبد العزيز

كتبت نانسي صلاح معلنة انفصالها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلة: "قسمة ونصيب الحمد لله على كل حال، نقطة ومن أول السطر".

كانت نانسي صلاح، قد احتفلت بخطبتها في بداية العام الجاري، وأول ظهور لها مع خطيبها سامح عبد العزيز كان في احتفالهما بعيد الحب عندما شاركت جمهورها بصورة استعرضت فيها دبلتها.

آخر أعمال نانسي صلاح

يعرض للفنانة الشابة نانسي صلاح حاليًا مسلسل بنت السلطان الذي تطل به على جمهورها ومتابعيها خلال السباق الدرامي الرمضاني، حيث يعد من تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق، ومن بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، أحمد بدير، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، محمود حافظ، وحسن أبو الروس.

يشارك المخرج سامح عبد العزيز في السباق الدرامي بمسلسل حرب أهلية بطولة الفنانة يسرا، ومحمود حجازي، وأروى جودة، وجميلة عوض، وعدد كبير من نجوم الفن والدراما المصرية، حيث حاز على العديد من المشاهدات والمتابعات خلال الأسبوع الأول من الماراثون الدرامي.