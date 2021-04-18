/627620/أول-تعليق-من-محمد-صلاح--بعد-حادث-قطار--طوخ

علق محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي على حادث قطار اليوم، متمنيا خالص العزاء لأسر المتوفيين، والتمني بالشفاء للمصابين.

وكتب محمد صلاح عبر الحساب الرسمي للاعب المنتخب المصري عبر الفيس بوك: " خالص التعازي لأسر ضحايا قطار طوخ، وأتمنى الشفاء لجميع المصابين.

وأعتاد صلاح على فعل تلك الأشياء وموأساة أي ضحايا أي حوادث أليمة .

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية. وتقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بخالص التعازي لأسر المتوفين في حادث قطار طوخ، داعية الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسوان، متنمية الشفاء العاجل للمصابين.

يذكر أن محمد صلاح فشل في التسجل في أخر مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا في المباراة التي أنتهت بالتعادل السلبي مع ريال مدريد ليخرج اريدز من البطولة، ويحقق الملكي الإسباني الصعود للدور القادم، وكان ليفربول قد دخل المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع : روبرتسون – كاباك - فيليبس - ارنولد.

خط الوسط: تياغو - فابينهو.

خط الهجوم: محمد صلاح - ماني - فيرمينو – جوتا.

وجاءت قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

المركز الأول: هار كين – 21 هدفا مع توتنهام.

المركز الثاني: محمد صلاح – 19 هدفا مع ليفربول.

تعليق محمد صلاح على حادث طوخ

المركز الثالث: فرينالديز – 16 هدفا مع مانشيستر يونايتد.

المركز الرابع: باتريك بامفورد – 14 هدفا مع ليدز يونايتد.

المركز الخامس: هيونغ مين سون – 14 هدفا مع توتنهام هوتسبير.