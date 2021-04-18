/627621/محدث-لحظة-بلحظة-نتيجة-مباراة-الأهلي-و-الزمالك-في-قمة-الدوري

يدخل الفريقين الزمالك والأهلي مباراة اليوم في محاولة السعي والإنفراد بالصدارة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، في لقاء مؤجل بين الفريقين في الدوري من الدور الرابع عشر من الدوري، ويشهد علي اللقاء استاد القاهرة الدولي، ويذكر أن الزمالك يسابق الاهلي بثلاث في الدوري.

تشكيل الزمالك في المباراة:

في حراسة المرمي: محمود جنش.

في خط الدفاع: محمود علاء – أحمد أبو الفتوح – حازم إمام – محمود الونش.

في خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – شيكابالا.

في خط الهجوم: أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – مروان حمدي.

تشكيل الأهلي في المباراة:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: محمد شريف

موقف الفريقين في الدوري

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق حيث حقق الفوز في عشره وتعادل في ثلاث وهزم في واحده فقط، سجل من خلالها 23 هدف، في حين تلقت شباكة 6 اهداف في هذا الموسم.

يحتل النادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطه، من أصل 11 مباراة، حيث تعادل في ثلاث مباريات وانتصر في ثمانيه، وإستطاع ان يسجل من خلالها 23 هدف في حين تلقت شباكة 5 أهداف في هذا الموسم