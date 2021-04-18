مسلسل موسى الحلقة 6..محمد رمضان يفجر مفاجأة للجمهور

/627622/مسلسل-موسى-الحلقة-6محمد-رمضان-يفجر-مفاجأة-للجمهور

مسلسل موسى الحلقة 6، استهلت الأحداث بدخول الخادمة على نجاة التي تجدسها الفنانة الشابة تارا عماد لإخبارها ان موسى في انتظارها بالمعبد، واخذت الخادمة الوردة الحديد التي اهداها موسى لنجاة دون علمها لكي تعطيها لموسى ليتأكد ان نجاة ستقابله، ولكن هذة محاولة من شيخ البلد والانجليز للوقوع بموسى.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل موسى الحلقة السادسة، التي شهدت العديد من الأحداث المليئة بالإثارة والتشويق.

تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 6

أخبر موسى رجاله، أنه سيذهب لمقابلة نجاة في المعبد، ولكنهم حظروه من ان يكون هذا فخ من الإنجليز للقبض عليه، ولكنه استبعد موسى رأيهم، وذهب بالفعل مع رجاله إلى المعبد لمقابلة نجاة، وفي مشهد رومانسي أعرب موسى لنجاة عن فرحته لرؤيتها مرة اخرى وبادلته نجاة نفس الشعور فضلاً عن خوفها عليه من مطاردة الأنجليز وشيخ البلد له.

هجم الانجليز على المعبد اثناء تواجد موسى ونجاة بداخله، وقاموا بأشعال النيران في المعبد، ونتيجة لكثر الجثث التي احترقت، أعتقدوا ان جثة موسى من بينهم، فنقل الإنجليز جثته المتفحمة إلي البلد ليخبروا الأهالي جميعًا انهم تخلصوا من موسى.

في مشهد مفاجيء أثناء تشييع الانجليز جنازة موسى ، يظهر موسى في الجنازة متخفياً ليحاول تهدئة أمه التي أنهارت بسبب خبر موته، وبعد أنتهاء الجنازة حملها إلى المنزل.

دار حديث بين موسى وأمه، سألها فيه عن شقيقته شفيقة "هبة مجدي"، فأخبرته انها لا تعرف عنها شيء منذ ان اتهمها زوجها مسعد "حمدي الوزير" بالزنا وطلقها، فيذهب موسى إلى بيت مسعد في محاولة لقته ولكن يتراجع في اخر لحظة ويتركه، ليخرج مسعد ويخبر الناس ان موسى لازال حيًا.

وينتقل المشهد لشفيقة بعدما أخذها نوفل وهرب بها إلى القاهرة، فيجبرها ان تسكن معه في غرفة واحدة في الفندق ولكنها ترفض وتتهمة بالخيانة وقلة الأصل.

وينتهي مسلسل موسى الحلقة 6 بمشهد رومانسي بين موسى ونجاة، حيث ذهب إليها ليطمأنها على نفسه وان الأنجليز لم يتمكنوا من حرقة كما قيل في البلد، ويضمها بين ذراعيه تحت المطر، ويلتفتوا لصوت غريب يأتي من بعيد لتنتهي الحلقة.