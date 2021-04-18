/627625/حازم-إمام--القمة-لاتعترف-بالغيابات-ولها-حسابات-أخرى
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة هامة بين قطبي كرة القدم المصرية ، الأهلى والزمالك ، والتى تنتطلق صافرتها بعد ساعات قليلة على إستاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدورى الممتاز .
كشف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق كابتن حازم إمام في تصريحات للأستوديو التحليلي لمباراة الأهلى والزمالك على فضائية أون تايم سبورت ، بشأن غيابات الاهلى : " غياب الشناوى مؤثر أكيد ، وغياب على معلول سيوثر أيضا على اداء النادى الأهلى بشكل كبير في المباراة " .
وقاال حازم :" مباريات القمة لاتعترف بالغيابات، وكل لقاء له ظروفه ، والأداء في الملعب هو الفيصل دائما " ، وعلى نادى الزمالك استغلال هذه الفرصة جيدا .
وتحدث عضوالجبلاية السابق، أنه رغم الغيابات الكثيرة التى تضرب صفوف القلعة الحمراء مثل محمد هانى وحمدى فتحى وأجاى ولكن وياسر إبراهيم ، ولكن يظل الثنائى محمد الشناوى ومعلول أكثر المؤثرين .
وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفنى للنادى الأهلى ، على توجيه النصائح الخاصة لأحمد رمضان بيكهام قبل مباراة فريقه ضد الزمالك في الدورى الممتاز بعد ساعات قليلة ،بسبب غياب محمد هانى ، وبالتالى يقود بيكهام الجبهة اليمنى نصحه موسيمانى بكيفية التعامل مع مركزه بدقة بسبب وجود أشرف بن شرقي ، والذي يسبب خطر عليه .
وحذرموسيمانى بيكهام من عدم التركيز في المباراة ، وطلب منه التحلى بالهدوء ليقدم مستوى متوازنا دفاعيا وهجوميا ، وطالبه بضرورة التعامل والسيطرة على بن شرقى و عدم ترك مساحة أمام بن شرقي.
تشكيل الأهلي أمام الزمالك
وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: علي لطفي
خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام.
خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج
خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة
خط الهجوم: محمد شريف
تشكيل الزمالك في المباراة:
في حراسة المرمي: محمود جنش.
في خط الدفاع: محمود علاء – أحمد أبو الفتوح – حازم إمام – محمود الونش.
في خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – شيكابالا.
في خط الهجوم: أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – مروان حمدي
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