/627625/حازم-إمام--القمة-لاتعترف-بالغيابات-ولها-حسابات-أخرى

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة هامة بين قطبي كرة القدم المصرية ، الأهلى والزمالك ، والتى تنتطلق صافرتها بعد ساعات قليلة على إستاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدورى الممتاز .

كشف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق كابتن حازم إمام في تصريحات للأستوديو التحليلي لمباراة الأهلى والزمالك على فضائية أون تايم سبورت ، بشأن غيابات الاهلى : " غياب الشناوى مؤثر أكيد ، وغياب على معلول سيوثر أيضا على اداء النادى الأهلى بشكل كبير في المباراة " .

وقاال حازم :" مباريات القمة لاتعترف بالغيابات، وكل لقاء له ظروفه ، والأداء في الملعب هو الفيصل دائما " ، وعلى نادى الزمالك استغلال هذه الفرصة جيدا .

وتحدث عضوالجبلاية السابق، أنه رغم الغيابات الكثيرة التى تضرب صفوف القلعة الحمراء مثل محمد هانى وحمدى فتحى وأجاى ولكن وياسر إبراهيم ، ولكن يظل الثنائى محمد الشناوى ومعلول أكثر المؤثرين .

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفنى للنادى الأهلى ، على توجيه النصائح الخاصة لأحمد رمضان بيكهام قبل مباراة فريقه ضد الزمالك في الدورى الممتاز بعد ساعات قليلة ،بسبب غياب محمد هانى ، وبالتالى يقود بيكهام الجبهة اليمنى نصحه موسيمانى بكيفية التعامل مع مركزه بدقة بسبب وجود أشرف بن شرقي ، والذي يسبب خطر عليه .

وحذرموسيمانى بيكهام من عدم التركيز في المباراة ، وطلب منه التحلى بالهدوء ليقدم مستوى متوازنا دفاعيا وهجوميا ، وطالبه بضرورة التعامل والسيطرة على بن شرقى و عدم ترك مساحة أمام بن شرقي.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: محمد شريف

تشكيل الزمالك في المباراة:

في حراسة المرمي: محمود جنش.

في خط الدفاع: محمود علاء – أحمد أبو الفتوح – حازم إمام – محمود الونش.

في خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – شيكابالا.

في خط الهجوم: أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – مروان حمدي