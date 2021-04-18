ملوك الجدعنة الحلقة 6..رجولة عمرو سعد أدت إلى انتحار شقيقه

/627626/ملوك-الجدعنة-الحلقة-6رجولة-عمرو-سعد-أدت-إلى-انتحار-شقيقه

ملوك الجدعنة الحلقة السادسة، شهدت الحلقة في بدايتها عودة سرية وسفينة إلى السجن بعد ثبات تهمة قتل عم حكم عليهم، وفى الوقت ذاته خرج عم مصطفى من السجن، وأثناء ذهابهم يقابلهم فاتن وسعيد فيطلبا منها توكيل محامي للدفاع عنهم في هذه القضية فتأكد فاتن لسرية بأنها قامت بهذه بالفعل وأن ابيها سيتحمل تكاليف هذا المحامي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة السادسة من مسلسل ملوك الجدعنة بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، وكيف خرج سرية وسفينة من السجن وماذا فعلا بعد خروجهم وتفاصيل انتحار سعيد.

تفاصيل الحلقة السادسة من مسلسل ملوك الجدعنة

تخبر نجلاء روان عن سجن سرية وسفينة فتحاول مساعدتهم بتوكيل محامي للدفاع عنهم، يطلب المحامي من النيابة باخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامته مع تحمل جميع التكاليف الممكنة لحين إتخاذ أقوال المجني عليه، فيتفاجأ سرية وسفينة ببقاء عم حكم على قيد الحياة.

أم سرية تكتشف علاقة ابنها سعيد بورد

ينتقل المشهد إلى الحارة عندما يذهب أحد سكان المنطقة بأخبار أم سرية أنه رأى سعيد في بيت ورد، فتهرول أم سرية على بيت ورد وتقتحمه ويدور بينها وبين ورد مشاجرة، أدت إلى جمع أهالي الحارة عليهم، ثم تخرج أم سرية ومعها سعيد، وفي نفس الوقت يذهب المحامي لسرية وسفينة ليخبرهم بأنه تم إخلاء سبيلهم مؤقتًا.

سرية وسفينة يحتفلا بخروجهما من السجن بالمشاكل

عندما يذهب سفينة إلى السكن يجد شقيقته نجلاء غارفة في حزنها ثم تقص عليه ما حدث لها من زوجها أثناء غيابه، فتثير نجلا غضب سفينة ليذهب ويبرح زوجها ضربًا أمام جميع أهل الحارة ويطلب منه أن يطلق نجلاء أخته فيستجيب، وعلى الجانب الآخر يعلم سرية بما فعله سعيد فيقوم بمعاقبته أمام أهل الحارة بحلق رأسه، فيثير ذلك حزن شديد بداخل سعيد.

سرية وسفينة في زيارة عم حكم

يذهب سرية وسفينة ليطمأنوا على عم حكم ولكن نجله مهدي يمنعه بحجة أنهم السبب في أذية أبوه فتبدأ بينهم المشاجرات لهدده سفينة بأن فعله أي شيء يضر به عم حكم سيكون نهايته الموت.

وتنتهي الحلقة السادسة من مسلسل ملوك الجدعنة بتهديد زوج روان بقتلها وقتل سفينه، فتطلب منه الطلاق، وفي مشهد حزين مليء بالتوتر يحاول سعيد أخو سرية الانتحار بسبب ماقام به سرية، فهل سينتحر بالفعل أما سينقذه سفينه هذا ماسنعرفه في الحلقة القادمة.