فيديو وصور.. وزيرة التضامن تتعهد بتقديم جميع سبل الدعم لمصابى حادث قطار طوخ

جدة - نرمين السيد - وتعهدت القباج، خلال الزيارة، بتقديم جميع سبل الدعم سواء كان نفسيا أو اجتماعيا وصرف التعويضات للمصابين وأسر الوفيات فى حادث قطار طوخ. يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين فى حادث قطار "القاهرة - المنصورة" بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

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