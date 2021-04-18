فيديو.. أحمد موسى: متحدث النقل نفى استقالة رئيس السكة الحديد

جدة - نرمين السيد - ونقل موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، عن "عز"، أن المهندس أشرف رسلان متواجد مع المهندس كامل الوزير وزير النقل فى موقع حادث قطار طوخ.

وأكد الإعلامى، أن رئيس الهيئة إذا أعلن استقالته سيتم إذاعة هذه الاستقالة، داعيًا إلى عدم ترديد الشائعات وأن تكون الأخبار من مصادرها.