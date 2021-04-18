جدة - نرمين السيد - ونقل موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، عن "عز"، أن المهندس أشرف رسلان متواجد مع المهندس كامل الوزير وزير النقل فى موقع حادث قطار طوخ.
وأكد الإعلامى، أن رئيس الهيئة إذا أعلن استقالته سيتم إذاعة هذه الاستقالة، داعيًا إلى عدم ترديد الشائعات وأن تكون الأخبار من مصادرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. أحمد موسى: متحدث النقل نفى استقالة رئيس السكة الحديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.