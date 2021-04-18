وزير الخارجية يبدأ جولة إفريقية لشرح مستجدات ملف سد النهضة

جدة - نرمين السيد - ويتوجه وزير الخارجية كذلك إلى كل من جزر القمر وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية والسنغال وتونس، حاملاً رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى أشقائه رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصرى فى هذا الشأن.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن تلك الجولة تأتى انطلاقًا من حرص مصر على إطلاع دول القارة الإفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة الإثيوبى، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعى مصالح الدول الثلاث، وذلك قبل الشروع فى عملية الملء الثانى واتخاذ أى خطوات أحادية، فضلاً عن التأكيد على ثوابت الموقف المصرى الداعى لإطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة تسفر عن التوصل إلى الاتفاق المنشود.