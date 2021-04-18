فيديو.. لحظة وقوع حادث قطار طوخ

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين فى حادث قطار "القاهرة - المنصورة" بمدينة طوخ محافظة القليوبية.
شكل المستشار حماده الصاوى النائب العام، غرفة عمليات بالمكتب الفنى للنائب العام، لمتابعة التحقيقات التى تباشرها نيابة استئناف طنطا فى حادث قطار طوخ.
ويتابع النائب العام، مجريات التحقيق بدقة على مدار الساعة، مُشددًا على ضرورة توصل التحقيقات إلى تحديد المسؤولين عن هذا الحادث سواء كانت مسؤولياتهم مباشرة أو مسؤوليات غير مباشرة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل هؤلاء المتسببين فى الحادث أيًا من كانوا.
وأهابت النيابة العامة، بجميع الجهات الالتزام بعدم التصريح بأى معلومات عن أسباب وقوع الحادث وملابساته حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة وإعلانها عما أسفرت عنه.
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