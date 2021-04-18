فيديو - دقيقة رمضانية .. ما حكم صيام المرأة التى تضع المساحيق فى وجهها؟

جدة - نرمين السيد - وأضاف عاشور خلال حديثه ببرنامج "دقيقة رمضانية"، الذى يعرض على موقع "دوت الخليج" أن المساحيق لها حكم مشيرا إلى أنه ليس من شرط صحة الصيام ألا تضع المرأة مساحيق على وجهها، فإذا وضعت مساحيق لا تبطل صومها.
وطالب عاشور بوضع المساحيق بصورة خفيفة لإخفاء بعض الأشياء بالنسبة للوجه فى غير تجاوز، أما إذا وضعت المساحيق بشكل لافت فإننا لا نريدها لا فى رمضان ولا غير رمضان.
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