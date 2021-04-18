/627623/حازم-إمام-علي-معلول-ومحمد-الشناوي-ليس-لهم-بدلاء

أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق، أن النادي الأهلي سوف يتأثر بغياب محمد الشناوي وعلي معلول لاعب الفريق.

وقال حازم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": “أن النادي الأهي سوف يتأثر بغياب علي معلول ومحمد الشناوي ثنائي الفريق، وذلك لأنه ليس لديهم بديلاً داخل الفريق”.

وأوضح: "هذا الأمر مثلما حدث مع الزمالك في النهائي الإفريقي في غياب عبدلله جمعة لاعب الفريق".

وأستكمل حديثة: الحكم الأجنبي يضر بمصلحة الكرة المصرية.. وعلينا تقبل الأخطاء في قمة الأهلي والزمالك وتابع: "في النهاية هي مباراة كبيرة وتاريخية بصرف النظر عن أنها بـ 3 نقاط، أتمنى ألا يكون هناك أخطاء تحكيمية، قرار إسناد المباراة لطاقم مصري جريء".

واختتم: " الطاقم التحمي إذا قدم أداء جيد سوف يعود الثقة للجماهير في التحكيم المصري، لكن أتمنى أن يكون حكام تقنية الفار في حالة تركيز ويكونون موفقين".

قائمة الزمالك أمام الأهلي في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل

في خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة

في خط الوسط الملعب: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي

في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات نادي الزمالك كانت أمام فريق حرس الحدود والتي انتهت بنتيجة 3/1 في كأس مصر الدور الـ32

فيما اخر مواجهات النادي الأهلي كانت أمام فريق النصر والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الشياطين الحمر.

ترنيب الدوري

ويحتل الفارس الأبيض صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل المارد الأحمر المركز الرابع برصيد 27 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق.

القنوات الناقلة

وتذا المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" والتي ستقوم ببث المباراة لكن بدون استوديو تحليلي، سيتواجد المعلق حاتم بطيشة عبر الصوتية الأولى، والمعلق مؤمن حسن عبر الصوتية الثانية.