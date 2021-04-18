/627627/أميرة-العادلي-هناك-تطوير-فى-منظومة-السكة-الحديد-ولكنه-لم-يحقق-عنصرالامان-اللازم

قالت النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين على قناة extra news، و التعليق عن حادث أنقلاب عربات قطار بمحافظة القليوبية، ان البيانات التي صدرت خلال الساعات الأخير عقب وقوع الحادث تفيد بأن العغنصر البشري هو المتسبب فى الحادث

وأشارت النائبة أميرة العادلي إلى ان الرئيس السيسي امر بتشكيل لجنة للوقوف على اسباب الحادث، مشددة على أن تكون التحقيقات سريعة بمحاسبة المقصرين

تأهيل وتدريب العنصر البشري بالسكة الحديد

وأكدت اميرة العادلي إلى أننا نعيد تكرار ما قيل فى الحادث الماضي فيما يخص المحاسبة على التقصير فى حياة المصريين،، من رفع كفاءةالسائقين وتدريبهم وتأهيلهم والعمالة البشري والسلامة المهنية، مثمنة أن هناك تطوير فى منظومة السكة الحديد ولكن هذا التطوير إلي الان لم يحقق عنصر الامان اللازم لملايين المصريين المرتبطين بالقطارات .

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وتابعت أميرة العادلي عضو مجلس النواب ، ان مستشفي بنها الجامعي بها كافة المسلتزمات الطبية اللازمة لاسعاف المواطنين، فضلا عن وجود دم كافي فى المستشفي ، اضافة إلى أمكانية فتح باب التبرع بالدم بعد الفطار.

وأكدت أميسرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أن الحالات الموجودة مابين اصابات خفيفة واصابات متوسطة،مشيدة بالاهتمام التام والرعاية الكاملة المقدمة للمصابين.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد اعلنت اليوم الأحد ، عن إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).

وتابع مساعد الوزيرة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.

وأكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان توجهت منذ قليل إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطار "طوخ"، بالمستشفيات.

هذا وتوجه وزير النقل، الفريق كامل الوزير، إلى موقع الحادث للإطلاع على آخر تطورات الحادث، وأخذ الاجراءات اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن حركة السكة الحديد على خط الشرقية، قد توقفت بسبب أمر مماثل، حيث خرجات عجلات القطار عن القضبان، الأمر الذى أدى أيضًا وقوع إصابات، وتوقف حركة السير.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت عن إصابة إصابة 15 شخص، فى الحادث الذى وقع فى مركز منيا القمح، حيث خرج القطار عن القضبان في محافظة الشرقية في دلتا مصر، ولم تكن هناك أى وفيات.

هذا وكلف الرئيس السيسي بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الادارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكليات الهندسة للوقوف على اسباب الحادث وموافاته بالتفاصيل