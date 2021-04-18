/627628/عبدالباسط-حمودة-لـ-أحمد-الطيب-انا-الكينج-يله

وهاجم حمودة أيضا خلال حواره ببرنامج العرافة المُذاع على قناة القاهرة والناس والذي تقدمة الإعلامية بسمة وهبة، المعلق أحمد الطيب قائلا " مافيهوش ريحة الطيابة” ،ويأتي سبب هذا الهجوم على المعلق أنه قال" محمد منير وعمر دياب بيشجعو الزمالك، وعبدالباسط وسعد الصغير بيشحعو الاهلي"، موجها كلمة له "أنا الكينج والهضبة يله".

وأضاف حمودة "محمود الليثي ده ابني وأنا اللي معلمه وبيستجيب لي، و طارق الشيخ أخويا الصغير وبيستفيد مني كتير.

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.