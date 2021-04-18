/627629/حرب-أهلية-الحلقة-6-خطط-ومؤامرات-جميلة-عوض-تنتهي-بلحظة-الإنتقام

مسلسل حرب أهلية الحلقة 6 تستهل الأحداث بالفضيحة التي أشعلتها تمارا التي تجسدها الفنانة جميلة عوض، وإنتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لتجلس تمارا باكية وهي تشاهد ما فعلته بصديقتها المقربة بعدما أكدت لصديقتها أن الذي قام بنشر الفيديو هما نانسي وقريبتها لتنفي الشبه عنها، وتحاول نادين زوجة والدها تهدئتها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل حرب أهلية الحلقة 6، حيث أثارت الأحداث حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخاصة بعد طريقة جميلة عوض في الإنتقام من أصدقائها لمجرد أنها لن تريد أحدًا منهم سعيد في حياته.

مسلسل حرب أهلية الحلقة 6

يستعيد يوسف الذي يجسده الفنان باسل خياط قوته ويبدء يلعب بأوراقه المكشوفة بعدما علمت زوجته أنه من نصب على مريم التي تجسدها الفنانة يسرا، وتبدء التفكير معه في حل لبيع المستشفى دون الوقوع في مشاكل متعددة.

يعي خالد تفاصيل القصة كاملة ومحاولات تمارا لتوريط نانسي خطيبته بتلك الطريقة المخزية، ويخطط لتمارا التي تجسدها جميلة عوض ليأخذ حق نانسي منها.

وفي مشهد آخر، تلتقي نور التي تجسدها الفنانة الشابة مايان السيد بشقيقها أثناء تحويله إلى النيابة الذي بقى يستجد بها، لتظل نور متسمرة مكانها بجوار زياد الذي يجسده الفنان محمود حجازي والدموع تفر من عينيها، إلا أنها تسرد له القصة كاملة ليؤكد لها أنها لن يتخلى عن شقيقها ويطمئنها.

يسرا تكتشف حقيقة ابنتها

تكشف نانسي لمريم عن حقيقة ابنتها التي لاتزال تهددها بالفيديو الذي صورته لها داخل الفيلا الخاصة بها، لتهم مريم وتذهب إلى ابنتها كي تعاتبها لما بدر منها.

تنتهي أحداث مسلسل حرب أهلية، عند وصول مريم والدة تمارا إلى فيلا عزيز، لتجد الباب مفتوح على مصرعيه، ليبدأ القلق يتسلل إليها وسرعان ما تدخل غرفة تمارا لتجدها ملقاه على الأرض، ويوضح المشهد بعثرة الغرفة التي انقلبت رأسًا على عقب بسبب خالد، لتضطح الأمور في الحلقات القادمة.