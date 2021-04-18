/627630/تعرف-على-دكة-بدلاء-الزمالك-والأهلي-قبل-القمة

تنطلق بعد قليل مباراة الزمالك والأهلي ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز، وتقام المباراة على ملعب القاهرة الدولي في تمام التاسعة والنصف.

وأعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الرسمي للمباراة، ووأيضا أعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي تشكيل المباراة للمبارد الأحمر. وجاءت دكة البدلاء للاعبي الفريقين على النحو التالي:- -دكة بدلاء الأهلي:- مصطفى شوبير ومروان محسن وصلاح محسن وسعد سمير ووليد سليمان ووالتر بواليا وكهربا وأكرم توفيق وناصر ماهر. -دكة بدلاء الزمالك:- محمد أبوجبل وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو وحميد أحداد وسيف الدين الجزيري. التشكيل الرسمي لـ الزمالك لمواجهة الأهلي.. مروان حمدي يقود الهجوم يدخل الزمالك مباراة اليوم في محاولة السعي والإنفراد بالصدارة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، أمام غريمة المحلي الأهلي، في لقاء مؤجل بين الفريقين في الدوري، ويشهد علي اللقاء استاد القاهرة الدولي. وجاء الفرنسي باتريس كالتيرون المدير الفني لنادي الزمالك بتشكيل فريقة الذي سيبدأ به أحداث المباراة أمام الأهلي. في حراسة المرمي: محمود جنش. في خط الدفاع: محمود علاء – أحمد أبو الفتوح – حازم إمام – محمود الونش. في خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – شيكابالا. في خط الهجوم: أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – مروان حمدي. القمة 121: تشكيل الأهلي الرسمي أمام الزمالك في الدوري أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض مباراة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر في تحقيق الفوز وإقتناص الثلاث نقاط من أجل العودة في صدارة جدول الترتيب. تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام. خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة خط الهجوم: محمد شريف

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