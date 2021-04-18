/627632/ياسمين-الخطيب-الأهلاوية-دمهم-تقيل-وبسببهم-بتعالج-من-الإكتئاب

وقالت خلال حوارها مع الإعلامي أحمد سالم مقدم برنامج لحظات الذي يبث على قناة القاهرة والناس :" خسرت عدد كبير من أصدقائي، حيث قمت بحذف نصفهم علي الفيس بوك، وذلك بسبب الأختلاف "والقلش"، مشددة علي انها من أكثر المحبين لنادي الزمالك، حيث تعشقة بجنون قبل مواجهة المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق".

فيما انتقدت محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حيث صرحة قائلة مايحدث في نادى الزمالك من تخبط اداري، وتراجع في مستوى الفريق الأول لكرة القدم

حازم إمام: « القمة لاتعترف بالغيابات.. ولها حسابات أخرى »

قالت والفنانة ياسمين الخطيب، إنها قررت العلاج من الاكتئاب، بعد خسارة الزمالك نهائي بطولة دورلا ابطال إفريقيا إمام النادي الاهلى، والتى أنتهت بفوز الشياطين الحمر على القلعة البيضاء بهدفين لهدف

وأضافت " كل جول كان يدخل شباك نادي الزمالك كنت أبكي وأكتئب، وسبب حبي للزمالك جمهور الفارس الأبيض عظيم".

وأختتم قائلة:" سنظل أوفياء"

تشكيل الزمالك في المباراة: في حراسة المرمي: محمود جنش.

في خط الدفاع: محمود علاء – أحمد أبو الفتوح – حازم إمام – محمود الونش.

في خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – شيكابالا.

في خط الهجوم: أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – مروان حمدي.

تشكيل الأهلي في المباراة: حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: محمد شريف

موقف الفريقين في الدوري

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق حيث حقق الفوز في عشره وتعادل في ثلاث وهزم في واحده فقط، سجل من خلالها 23 هدف، في حين تلقت شباكة 6 اهداف في هذا الموسم.

يحتل النادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطه، من أصل 11 مباراة، حيث تعادل في ثلاث مباريات وانتصر في ثمانيه، وإستطاع ان يسجل من خلالها 23 هدف في حين تلقت شباكة 5 أهداف في هذا الموسم