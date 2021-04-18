ماذا قال نواب البرلمان عن حادث قطار طوخ؟

انتفض عدد من نواب البرلما حزنا على ضحايا قطار طوخ والمتجه من المنصورة إلى القاهرة ، والذي اسفر عن وقوع 11 شهيدا و 92 مصابا يتلقون العلاج فى مستشفيات الدقهلية وبنها الجامعي، نرصدها كالتالي:

محمد زين الدين: على وزير النقل تحمل المسئولية السياسية للحادث

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن العنصر البشري داخل منظومة السكة الحديد فى مصر تحتاج إلى مراجعة وإعادة تقييم، متسائلا إلى متي يستمر نزيف الأرواح والخسائر فى السكة الحديد؟، مشددا على ضرورة توقيع العقوبات اللازمة على المقصرين والمتسببين فى الحادث .

مي مازن: سنستخدم أدواتنا الرقابية فى محاسبة المتسببين فى حادث طوخ

وقالت النائبة مي مازن، عضو مجلس النواب :” إنه لم يعد من المقبول تكرار حوادث قطارات السكة الحديد، التي يروح ضحيتها أبرياء لا حول لهم ولا قوة،مؤكدة على أننا لم نفق بعد من كارثة قطار سوهاج حتي نتفاجئ بكارثة آخري فى أيام رمضان .

وشدد النائبة مي مازن على، عضو مجلس النواب، على أنها ستستخدم أدواتها الرقابية في المجلس، من خلال التقدم بطلب إحاطة لمعرفة متى سيتم وضع حد لبحور دماء المصريين، فالمسألة تتكرر يوما بعد يوم على الطرق والسكك الحديدية، مشددة على أهمية حسن انتقاء وتأهيل العنصر البشري العامل بمنظومة النقل عبر السكة الحديد.

محمود سامي:على وزير النقل تحمل المسئولية السياسية لحادث قطار طوخ

وطالب النائب محمود سامي عضو مجلس الشيوخ ،وزير النقل بتحمل المسئولية السياسية، داعيا لأن يخرج ويوضح للمواطنين ماذا يحدث وما إذا كانت هذه حوادث مفتعلة، أم أن هناك فشل زريع في إدارة هذا المرفق الهام .

آية مدني:من المؤسف أن نري ثلاث حوادث قطارات فى نفس الشهر

وأضافت آية مدني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ، أنه من المؤسف أن نرى ثلاثة حوادث خطيرة للقطارات تتكرر في شهر واحد راح ضحيتها العديد من أبناء الوطن الكادحين الشرفاء، وأصيب البعض بإصابات بالغة، مضيفه أنه لابد من ضبط أداء منظومة السكك الحديد تجنبًا لتكرار مثل هذه الحوادث.

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وتابعت آية مدني عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، نتمنى الشفاء العاجل للمصابين وندعو الله أن لا يكون هناك وزيادة في أعداد الضحايا سواء كان وفيات أو إصابات، مستكملة "ندعو الله في هذا الشهر المبارك أن يحفظ بلادنا من كل سوء وشر وأن يجنبها شرور الكوارث والحوادث" .