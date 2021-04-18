/627634/عبدالباسط-حمودة-غنيت-مع-صافيناز-عشان-الناس-عرفتها-مش-هتتكرر-تاني

قال الفنان عبدالباسط حمودة أن ما قام به هاني شاكر تجاة أغاني المهرجانات، كان فعل جيد، مشيرا إلى أنه لا يصح أن يغني أحد للحشيش مثلما فعل عمر كمال وحسن شاكوش.

واضاف خلال حواره ببرنامج العرافة المُذاع على قناة القاهرة والناس والذي تقدمة الإعلامية بسمة وهبة، " النقابة عايزة تتمسك شوية، وتلم الفن المبعزقـ ولازم هاني شاكر ياخد موقف ويمنع الأغاني الهابطة". وأشار حمودة إلى أنه يرفض الغناء وراء الراقصات، قائلا: “لو شوفت رقاصة هضربها بالعصاية ، أنا جاي عشان يسمعوني مش عشان الراقصات". وتابع" غنيت مع صافيناز عشان الناس عرفتها، ولن يتكرر هذا الامر مرة اخرى". يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة

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