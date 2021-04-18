/627635/شادى-محمد---النادى-الأهلى-نادى-الدولة-والدولة-تتشرف-بذلك

يستعد النادى الأهلى لمواجهة نظيره التقليدى نادى الزمالك بعد قليل في مواجهة من العيار الثقيل على ملعب القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الاسبوع الرابع للدورى الممتاز.

كشف شادى محمد نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق مساء اليوم الأحد في برنامج "لحظات جريئة " على فضائية " القاهرة والناس " ، قبل اللقاء المرتقب بين قطبي كرة القدم الأهلى والزمالك ضمن مؤجلات الاسبوع الرابع لمنافسات الدورى الممتاز .

وقال شادى محمد : " الأهلى نادى الدولة ، والدولة تتشرف بذلك لأنه مؤسسة كبيرة ، وهو مشرف الكرة المصرية ، وكسر الأحمر حاجز الخوف ضد فرق شمال افريقيا كافة ، وذلك بعد هزيمته للصفاقسي في نهائي دورى أبطال افريقيا " .

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: محمد شريف

وجاءت غيابات لاعبي الأهلي على النحو التالي: 1- محمد الشناوي 2- جونيور أجاي 3- محمد هاني 4- علي معلول

تشكيل الزمالك امام الاهلى :

في حراسة المرمي: محمود جنش.

في خط الدفاع: محمود علاء – أحمد أبو الفتوح – حازم إمام – محمود الونش.

في خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – شيكابالا.

في خط الهجوم: أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – مروان حمدي.

الجديربالذكر ان نادى الزمالك يحظي بمميزات اكثر وحظ أوفر خلال مواجهة غريمه التقليدى الأهلى اليوم ، بسبب الغيابات الكثيرة في صفوف القلعة الحمراء وعلى رأسهم حارس مرمى الفريق محمد الشناوى ، وظهير أيسر الفريق على معلول ، والظهير الأيمن محمد هانى ، وكثير من الغيابات الهامة مثل ياسرإبراهيم ، جونيور أجاى ، حمدى فتحى ، أكرم توفيق .

تاريخ مواجهات على لطفي أمام الزمالك

يشارك علي لطفي حارس مرمى النادي الأهلي بصفة أساسية مع الفريق أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك، خلال مباراة القمة رقم 121 بالدوري الممتاز.

وجاء قرار ضمان مشاركة علي لطفي بصفة أساسية اليوم، بعد تأكد إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي بفيروس كورونا، وغيابة عن مباراة اليوم وبعض من المباريات القادمة للمارد الأحمر.

ولعب من قبل علي لطفي 8 مباريات أمام نادي الزمالك، وذلك عندما كان لاعبا في صفوف نادي إنبي، وتمكن من تحقيق الفوز خلال 3 مباريات، وتعرض للخسارة مثلهم، وتعادل في مبارتين فقط.

خلال المباريات التي لعبها علي لطفي أمام الزمالك مع فريق إنبي تلقى 7 أهداف خلال 5 مباريات، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكة في 3 مباريات .