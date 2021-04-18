/627636/نسل-الأغراب-6-عرض-مستمر-من-المساوامات-مقابل-والدة-أمير-كرارة

استهلت الحلقة السادسة من مسلسل نسل الأغراب بمعرفة عساف -أحمد السقا- بوجود والدة ابن عمه غفران الغريب -أمير كرارة- لدى محمد درويش أخو أحمد درويش الذي تركها عساف عنده قبل دخوله السجن.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة السادسة من مسلسل نسل الأغراب، التي شهدت مساومات عديدة للحصول على والدة غفران الغريب.

محمد درويش يساوم أحمد السقا على والدة أمير كرارة

سأله عساف عن مكانها، ولكنه رفض إخباره حتي يجري معه اتفاقًا وأخبره أنه يريد 18 مليون جنيه حتى يسلمها له، وإلا يذهب لغفران ويساومه فوافق عساف وطلب منه أن يعطيه مهلة ليدبر النقود.

أمير كرارة يعلم بخبر ذهاب مي عمر من البيت

سأل غفران الغريب خادمته عن جليلة -مي عمر- فدخل عليه رجله وأخبره أنها اتجهت ليلًا إلى بيت أخيها العمدة حسيب، وبدأت الخادمة تخبره عن حب جليلة له وطلبت منه أن يحتويها، فأخبرها أنه أحق منها بهذا الاحتواء وأن تطمئنه بأن خروج عساف لن يفرق معها.

دخل حمزة -أحمد مالك- و سليم -أحمد داش- أولاد غفران عليه، وسألوه عن والدتهم جليلة فأخبرهم أنها تركت البيت وذهبت، فانصدم الآخرين بالخبر.

زوجات إدوارد يكدن مي عمر

انتقلت الأحداث إلى بيت العمدة حسيب -إدوارد- حيث يجلس هو وأخته جليلة وزوجاته الثلاثة ووالدته سلوى عثمان، وبدأ زوجاته الاثنان في كيدها ورميها بالكلام بعد أن ضربها غفران وتركت له البيت، فردت عليهن وأوقفتهن عند حدهم، ومن ثم طلبها غفران على الهاتف ولكنها لم تجيب، فنصحتها أمها بالرجوع إلى بيتها حتى لايُفهم ذهابها من بيت غفران أنه بسبب خروج عساف.

اتجه عساف إلى بكري بغجر الزلط وطلب منه أن يسلفه 18 مليون جنيهًا وسيردهم قريبًا، فوافق ليكسر عينه بالمال، وسأله عن السبب ولكن رفض الأخير أن يخبره.

مي عمر ترفض الرجوع إلى أمير كرارة

ذهب غفران إلى بيت العمدة حسيب، وطلب من جليلة أن تعود معه ولكنها رفضت بعد أن ظهر في حديثه تهديد لها، ومن ثم حذرها بأن تنبه علي-دياب- أخيها أن ينتبه على تصرفاته حتى لا يقتله.

منة فضالي تطلب العفو من أحمد السقا

اتجهت منة فضالي هي وابنتها ملك زاهر إلى أخيها غفران لتطمئن عليه وتطلب منه أن يسامحها على تقصيرها معه وعدم سؤالها عليه وهو داخل السجن ولكن رفض الأخير أن يغفر لها فعلتها.

أمير كرارة يحذر دياب التحذير الأخير

حذر غفران علي وبدأ يهدده بأنه لن يغفر له أي تصرف غير سليم تجاهه وأنه بالنسبة له أصبح كالغريب.

أخبر بكري عساف أنه سيعطيه المال مقابل تمليكه الأرض هو وغجر الزلط فرفض الأخير وأجر معه اتفاقًا بقتل غفران والحصول على جليلة مقابل تمليكه الأرض.

أمير كرارة في المواجهة الثانية مع أحمد االسقا

ينتهي مسلسل نسل الأغراب الحلقة 6 بعودة عساف إلى سرايته ليجد ضيفًا بانتظاره فذهب إليه واتتضح أنه غفران الغريب فندهش الأخير.