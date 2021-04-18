/627637/زراعة-البرلمان-تناقش-قانون-نقابة-المنتجين-الزراعيين- -ونور-هاشم- -مهما-قدمنا-للفلاح-لن-نوفيه-حقه

ناقشت لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، الإطار العام لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشان إصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بالاشتراك مع مكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

قانون نقابة الفلاحين

قال النائب نور هاشم ، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ ، إن قانون نقابة الفلاحين الذى ناقشته اللجنة خلال اجتماعها اليوم ، سيحقق نقلة نوعية الفلاح المصري من خلال تقديم عدد من الخدمات التي كان محروم منها في السابق .

توفير التأمين الصحي للفلاح

وأكد هاشم في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد ، سيساعد في توفير مظلة للتأمين الصحي للفلاح عن طريق اشتراك النقابة في العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة ، كما سيتم تحديد معاش لهم .

وشدد عضو لجنة الزراعة علي أن قطاع الزراعة من أبرز القطاعات التى تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة والقيادة السياسية لما تمثله من أهمية في الاقتصاد القومى .

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وأضاف :يعد الفلاح أبرز هذه المقومات، وبالتالى فإن ذلك القانون سيسهم بشكل كبير في تمتع الفلاح بكل حقوقه ومستحقاته، وخطوة حقيقية تعكس اهتمام الدولة بهذه الشريحة العريضة من المجتمع.

واكد أن مهنة الفلاح من أشرف المهن، خاصة أنه يتاجر مع الله حيث يضع بذوره ويتوكل على الله في الإنتاج قائلا :" مهما قدمنا للفلاح فلن نوفيه حقه فهو يعلمنا الوطنية، ولم يتوقف يوما عن العمل الإنتاج رغم الظروف التي مرت بها البلاد.

هذا ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:

1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.

4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.