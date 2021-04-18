/627638/انتحار-موظف-حكومي-في-العراق-بسبب-إصابته-بكورونا-تفاصيل

في حادث مأساوي بالعراق، أنهى موظف عراقي في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، حياته بإطلاق النار على نفسه.

وذكرت مصادر أمنية في مدينة الناصرية، مركز المحافظة، أن الموظف في شركة "أور" الحكومية والبالغ عمره 49 عاما، أطلق النار على نفسه من خلال مسدسه الشخصي داخل منزله بالمدينة.

تزمر من حياته بسبب كورونا

وأوضحت المصادر أن التحقيقات الأولية في حادثة الانتحار، أشارت إلى أن الموظف أنهى حياته بسبب تذمره من إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب قناة السومرية.

فيما كشفت عن أن الأجهزة الأمنية العراقية نقلت جثة المنتحر إلى الطب العدلي، لإكمال الإجراءات القانونية.

الإصابة بكورونا عيب يستوجب الخجل

البعض في المنطقة العربية والعالم، يرى أن الإصابة بالفيروس عيب يستوجب الخجل والإخفاء، لكن خبراء علم اجتماع ونفس يعتبرون أن هذه النظرة المغلوطة والقاصرة، تسهم مع الأسف في إضعاف مناعة بعض المصابين، ممن ينظرون للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكأنها ذنب أو خطيئة.

ويقولون إن ذلك ينعكس سلبا على مناعة أجسادهم، ومعنوياتهم وهم في خضم المواجهة الشرسة مع المرض.