برلمانية تتقدم بطلب عاجل لوزيرة الصحة بعد تزايد إصابات كورونا بسوهاج

جدة - نرمين السيد - وأكدت أنه لكى تخرج سوهاج من الهوة التى سقطت فيها بفعل كورونا، يجب أن يتعاون الجميع وهذا ليس بالمستحيل.

وأوضحت المزلاوى، فى بيان لها، أنها تقصد بالجميع "مسؤولين، نواب، مواطنين، رجال أعمال، أصحاب المستشفيات، أطباء، أطقم تمريض، رجال الأمن، وكلاء الوزارات، الشباب، رجال الدين، أصحاب حافلات النقل الجماعى، جميع المهن والوظائف".

وطالبت عضو مجلس النواب، بإلتزام المواطن بالإجراءات الاحترازية بشكل عميق وحقيقى، وتفعيل الغرامة المقررة من مجلس الوزراء لعدم الالتزام بارتداء الكمامة فى الأماكن والمواصلات العامة، كما طالبت بالتدخل العاجل من وزارة الصحة بفتح أماكن جديدة للعزل تستوعب الزيادات والإعلان بشكل دورى عن حالات الإشغال بالمستشفيات ليتجه المواطن المصاب إلى أحد الأماكن الشاغرة المعلن عنها.

كما طالبت تفعيل خاصية الإسعاف الطائر لنقل الحالات الحرجة إلى محافظات أقل انتشارا للفيروس وعدم المبالغة فى تحديد عدد المصابين، وتركيب أجهزة التنفس الصناعى التى استلمتها المستشفيات ولم يتم تشغيلها إلى الآن.