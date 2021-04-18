استئناف الحركة المرورية على الطريق الزراعى السريع بعد حادث قطار طوخ

جدة - نرمين السيد - عادت الحركة المرورية على طريق (القاهرة/الإسكندرية) الزراعى السريع اليوم الأحد، إلى طبيعتها بعد توقفه خلال الساعات الماضية إثر وقوع حادث انقلاب قطار (القاهرة/المنصورة) فى المسافة ما بين طوخ وبنها بالقليوبية، حيث دفعت هيئة السكة الحديد بالأوناش لرفع آثار حادث انقلاب القطار من على قضبان السكة الحديد وإعادة حركة السير إلى طبيعتها مرة أخرى.





وتفقدت وزيرة الصحة والسكان اليوم، الحالة الصحية لمصابى حادث "قطار طوخ" بمستشفى بنها التعليمى التابعة لوزارة الصحة والسكان، حيث تفقدت أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفى للاطمئنان عليهم والتأكد من توافر كافة الخدمات الطبية المقدمة لهم، موجهة بوضع جميع الحالات البسيطة من مصابى حادث "قطار طوخ" تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم قبل مغادرتهم المستشفيات للتأكد من تحسن حالتهم الصحية. وتلقى محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان اتصالًا هاتفيًا من وزير التنمية المحلية، وجه فيه برفع حالة الطوارئ والتنسيق مع المحافظات المجاورة وتوفير وسائل نقل مناسبة لمستقلى القطار إلى منازلهم قبل مدفع الإفطار لمنع تكدس المواطنين، إضافة إلى متابعة غرفة العمليات المركزية بالوزارة مع غرفة عمليات مجلس الوزراء والتنسيق مع المحافظات المجاورة لسرعة تقديم الدعم المناسب.

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