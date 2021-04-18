صور.. وسط التزام بالإجراءات الاحترازية.. المصلون يؤدون صلاة التراويح

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك وسط التزام المصلون بالإجراءات الاحترازية، التى أقرتها وزارة الأوقاف، للوقاية من فيروس كورونا.

المنوفية

أثبت رواد المساجد بالمنوفية، أنهم على وعى كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذى نواجهه جميعًا، والتزموا بالضوابط والإجراءات التى حددتها وزارة الأوقاف، والتى من أهمها: الوضوء فى المنزل، وإحضار السجادة، وارتداء الكمامات، والتباعد والمسافات الآمنة، وعدم المصافحة، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.

الجيزة

أكدت مديرية أوقاف الجيزة، أن المساجد قامت بأداء صلاة القيام وفق خطة الوزارة المعلنة باتباع الإجراءات الاحترازية، وخلال نصف ساعة، أظهر رواد المساجد خلال أداء صلاة القيام وعيًا كبيرًا يعكس ثقافة الشعب المصرى، وهو ما أكدته جميع المديريات.

كما أكد رواد المساجد، أنهم لن يكونوا سببا فى غلق المساجد وأنهم ملتزمون بالإجراءات الاحترازية التى قررتها الوزارة والجهات المسؤولية.

شمال سيناء

وسط أجواء إيمانية رائعة وسعادة كبيرة أدى رواد المساجد بمحافظة شمال سيناء، صلاة التراويح لليوم السابع على التوالى فى الشهر الفضيل.

جاء ذلك وفق خطة الوزارة المعلنة باتباع الإجراءات الاحترازية.

قنا

وأشاد رواد المساجد بقنا، بالإجراءات الاحترازية التى قررتها وزارة الأوقاف والجهات المسؤولة لحمايتهم من فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أنها تثق فى وعى وثقافة رواد المساجد، وأن هذا الوعى سيكون ثقافة الشعب المصرى فى كل الأماكن، وأنها مستمرة فى عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية، محذرةً من التهاون بهذه الإجراءات أو بواحدة منها.

أسوان

أكدت مديرية أوقاف أسوان، أن المساجد قامت بأداء صلاة القيام وفق خطة الوزارة المعلنة باتباع الإجراءات الاحترازية، وخلال نصف ساعة، أظهر رواد المساجد خلال أداء صلاة القيام وعيًا كبيرًا يعكس ثقافة الشعب المصرى.

وهو ما أكدته جميع المديريات، وأثبت رواد المساجد أنهم على وعى كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذى نواجهه جميعًا.

الإسماعيلية

ووسط فرحة غامرة قام رواد المساجد بمحافظة الإسماعيلية بأداء صلاة التراويح لليوم السابع على التوالى فى الشهر الفضيل، وفق خطة الوزارة المعلنة باتباع الإجراءات الاحترازية.

وخلال نصف ساعة، وأظهر رواد المساجد خلال أداء صلاة القيام وعيًا كبيرًا يعكس ثقافة الشعب المصرى، وهو ما أكدته جميع المديريات.